Про це в коментарі заявив ексголова Верховної Ради, лідер обʼєднання "Розумна політика", чинний народний депутат Дмитро Разумков.

"Ситуація з мобілізацією сьогодні важка, тому що абсолютно було втрачено час. І коли намагалися шукати баланс між мобілізацією людей і тих, хто буде працювати на економіку, на наповнення бюджету і в такий спосіб допомагатиме Збройним силам України, то влада вирішила "гратися в історію про 2-3 тижні" і фактично втратила той дорогоцінний час, який був, і який був наданий, у тому числі, Силами безпеки і оборони. Сьогодні той закон про мобілізацію, який був ухвалений, не дає об'єктивно жодної з категорій позитиву", - вказав він.

Ба більше, акцентував увагу Разумков, мобілізація негативно позначається на економіці України.

"Коли відбувається сьогодні мобілізація в той спосіб, який є сьогодні, ми розуміємо, що відбуваються величезні проблеми у внутрішній економіці держави, тому що влада, яка не впоралася з тими завданнями, які перед нею стоять, вона фактично переклала свою відповідальність і на бізнес, зокрема: коли бізнес має забезпечувати доставку людей до ТЦК, це призводить до того, що люди звільняються, люди йдуть у тінь, люди намагаються ухилитися від цього процесу, і бізнесу це незручно", - додав він.

Нардеп пояснив: по суті, українська влада тінізує економіку, приводячи ситуацію до негативних наслідків у дуже короткостроковій перспективі.

"Це на тлі зростання цін, це на тлі зростання тарифів, це на тлі відсутності стабільного енергозабезпечення і багатьох інших речей. Тобто, фактично сьогодні за всіма напрямками закон про мобілізацію, і та мобілізація в той спосіб, який відбувається сьогодні, не дає позитиву в жодному з напрямків. І фактично це може призвести до провалу по економіці всередині держави, це призведе, своєю чергою, до зменшення надходжень до державного бюджету України, а зменшення надходжень до державного бюджету України призведе до нестачі коштів для забезпечення Сил безпеки і оборони. І таким чином вдарить по обороноздатності держави. Тобто, фактично можна говорити, що сьогоднішні дії влади призводять до зменшення обороноздатності держави, а не навпаки", - наголосив він.

Разумков також звернув увагу на брак чоловічої робочої сили в низці секторів економіки, що також загрожує несприятливими наслідками.

"Сьогодні дійсно далеко не у всіх секторах і на всіх галузях можна замінити чоловіків, особливо якщо ми говоримо про важку роботу, яку жінки не можуть виконувати. І сьогодні відсутні логічні довготривалі та чесні стосунки між владою та бізнесом, тому що бізнесу обіцяли одне, що будуть бронювати частину людей на підприємствах, які платять, наприклад, великі податки, або які належать до сектору безпеки та оборони, або які належать до критичних галузей, наприклад, аграрний сектор. Але фактично ми дійшли до того, що влада знову кинула бізнес, тому що, якщо ми візьмемо той самий аграрний сектор, то обіцяли, що забронюють 50%, спочатку забронювали, а після того, як підприємство показало всіх робітників, наступного разу продовження цього бронювання не відбулося. І таких прикладів дуже багато", - вказав він.

Парламентарій вважає, що в умовах відсутності довіри у народу до влади, відкрити державні кордони не вийде.

"Довіра до центральної влади знівельована фактично до нуля. І віри немає ні президенту, ні Кабміну, ні монобільшості... Тобто, якщо сьогодні буде відкрито кордони, з урахуванням абсолютної недовіри до влади, люди просто будуть тікати, будуть виїжджати за кордон. Навіть сьогодні ми бачимо тенденцію, коли ті, хто і потенційно не можуть бути мобілізовані, сьогодні все одно шукають шляхи, як виїхати з країни, тому що не розуміють, що буде завтра і що викине президент і його оточення наступного дня", - підсумував він.