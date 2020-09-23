Судья ВС Мищенко получил должность благодаря рекомендациям нужных лиц

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Друзья, если вы считаете, что самой недеградированной в Верховном Суде является судья Елена Кибенко, то это, скорее, заблуждение. Подписчик обратил наше внимание на перечень лиц, которые давали рекомендации другому судье Верховного Суда Ивану Мищенко.

Авторы поста обращают внимание на следующее: "Помимо того, что парень работал в фирме "Василь Кисиль и партнеры", а это во время отбора в Верховный Суд уже было 100%-ой гарантией успеха, среди перечня лиц, которые давали ему рекомендации, были:

- действующий на тот момент заместитель председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич (креатура Алексея Филатова),

- сам заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Алексей Филатов,

- партнер жены Филатова из фирмы AEQUO;

- и внимание - "крестный отец" всех соросят в Украине Томаш Фиала – генеральный директор Dragon Capital".

"Вы думаете, это смутило хоть одного грантоеда из Общественного совета доброчестности и они хоть что-то написали на этот счет? Все верно. На хозяев не лают. Вы верите после этого в объективность и честность конкурса в Верховный Суд? Мы тоже нет", - резюмируют судьи.