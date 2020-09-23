За похищение автомобиля теперь будут только сажать: Зеленский подписал закон

Об этом свидетельствует Сообщение Офиса президента

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

За незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если стоимость автомобиля составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов (105,100-262 750 гривен) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Если же такое похищение совершено организованной группой или сопряжено с насилием, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум, предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним: 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля.

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