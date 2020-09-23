Пожар в доме Шабунина начался из-за поджога – экспертиза

Об этом Шабунин сообщил в facebook

Прямая речь: "Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог.

Я не имею права разглашать материалы производства Нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизы у меня претензий нет".

В документе говорится, что пожар начался с крыльца дома активиста. "Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость – бензин, дизельное топливо или газ", – говорится в экспертном заключении.

Напомним: 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.

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