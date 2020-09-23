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Пожар в доме Шабунина начался из-за поджога – экспертиза

23.09.2020 / 13:16
Согласно выводам экспертизы, причиной пожара в доме председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" стал умышленный поджог.

Об этом Шабунин сообщил в facebook

Прямая речь: "Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог.

Я не имею права разглашать материалы производства Нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизы у меня претензий нет".

В документе говорится, что пожар начался с крыльца дома активиста. "Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость – бензин, дизельное топливо или газ", – говорится в экспертном заключении.

Напомним: 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.

Источник

поджог, Шабунин
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