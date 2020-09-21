Войти | Зарегистрироваться
15:31

понедельник,
21 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Церковь обеспокоена присоединением Украины к проекту «Партнерство Биарриц»

21.09.2020 / 13:59
Церковь обеспокоена присоединением Украины к проекту «Партнерство Биарриц»
Епископ Виктор Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что в самих документах «Партнерства Биарриц» декларируется лишь стремление к отстаиванию прав женщин, однако гендерные идеологии могут таить в себе опасности для общества

Украинская Православная Церковь разделяет беспокойство общества продвижением идей гендерного равенства, одним из примеров которого является «Партнерство Биарриц».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Украинская Православная Церковь обеспокоена тем, что по инициативе ряда частных лиц, формирующих повестку международных организаций (таких как ООН и др.), в правовой, политической и общественной сферах продвигаются откровенно антихристианские идеи. При этом авторы этого лоббирования стремятся навязать государствам и, соответственно, народам разных стран свое видение тематики, как то: защиты прав ЛГБТ-сообщества, права на аборт, эвтаназии, ювенальной юстиции, гендерного выбора и других подобных идей, нехарактерных для традиционного общества и противоречащих религиозным принципам христианской веры», - отметил епископ Виктор.

Владыка отметил, что в самих документах «Партнерства Биарриц» декларируется лишь стремление к отстаиванию прав женщин, однако гендерные идеологии могут таить в себе опасности для общества. 

«Что касается гендера, то это понятие имеет настолько различные значения в науке, понимании отдельных НПО, документах различных организаций, что следует разбираться в каждом отдельном случае, чего хотят добиться авторы конкретной инициативы, использующие в своей документации слово "гендер"», – написал архиерей.

Владыка отметил, что несмотря на то, что «Партнерство» является инициативой частных НПО, объединившихся в так называемый Консультационный совет по вопросам гендерного равенства, этот совет формулирует принципы, которые могут кардинально повлиять на национальные законодательства.

Епископ Виктор подчеркнул, что «гражданское общество, на наш взгляд, должно и может активно участвовать в формировании содержания работы "Биаррицкого партнерства"», так как в противном случае «формирование содержательной части "Биаррицкого партнерства" будет составлено без их участия и наполнено теми ценностными посылами, которые подготовят другие НПО».

«Вызовы нашего времени должны мобилизовать украинские общественные и правозащитные организации и активных граждан, которые способны вести такую работу, не полагаться на государственные структуры, а настойчиво отстаивать свои права в рамках международного правозащитного механизма, на национальном и наднациональном уровне, хотя бы так же, как это делают частные структуры, инициировавшие создание "Биаррицкого партнерства" в своих государствах», – заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.