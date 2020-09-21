Церковь обеспокоена присоединением Украины к проекту «Партнерство Биарриц»

Украинская Православная Церковь разделяет беспокойство общества продвижением идей гендерного равенства, одним из примеров которого является «Партнерство Биарриц».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Украинская Православная Церковь обеспокоена тем, что по инициативе ряда частных лиц, формирующих повестку международных организаций (таких как ООН и др.), в правовой, политической и общественной сферах продвигаются откровенно антихристианские идеи. При этом авторы этого лоббирования стремятся навязать государствам и, соответственно, народам разных стран свое видение тематики, как то: защиты прав ЛГБТ-сообщества, права на аборт, эвтаназии, ювенальной юстиции, гендерного выбора и других подобных идей, нехарактерных для традиционного общества и противоречащих религиозным принципам христианской веры», - отметил епископ Виктор.

Владыка отметил, что в самих документах «Партнерства Биарриц» декларируется лишь стремление к отстаиванию прав женщин, однако гендерные идеологии могут таить в себе опасности для общества.

«Что касается гендера, то это понятие имеет настолько различные значения в науке, понимании отдельных НПО, документах различных организаций, что следует разбираться в каждом отдельном случае, чего хотят добиться авторы конкретной инициативы, использующие в своей документации слово "гендер"», – написал архиерей.

Владыка отметил, что несмотря на то, что «Партнерство» является инициативой частных НПО, объединившихся в так называемый Консультационный совет по вопросам гендерного равенства, этот совет формулирует принципы, которые могут кардинально повлиять на национальные законодательства.

Епископ Виктор подчеркнул, что «гражданское общество, на наш взгляд, должно и может активно участвовать в формировании содержания работы "Биаррицкого партнерства"», так как в противном случае «формирование содержательной части "Биаррицкого партнерства" будет составлено без их участия и наполнено теми ценностными посылами, которые подготовят другие НПО».

«Вызовы нашего времени должны мобилизовать украинские общественные и правозащитные организации и активных граждан, которые способны вести такую работу, не полагаться на государственные структуры, а настойчиво отстаивать свои права в рамках международного правозащитного механизма, на национальном и наднациональном уровне, хотя бы так же, как это делают частные структуры, инициировавшие создание "Биаррицкого партнерства" в своих государствах», – заключил архиерей.