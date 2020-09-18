Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность страха

Страх порабощает человека и делает его жизнь бессмысленной.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Антоний (Паканич) рассказал в своем комментарии kp.ua.

«Человеком во все времена управлял страх. Страх не быть на высоте, быть хуже другого, слабее, страх быть чем-то обделенным, страх за свою жизнь, страх перед болезнями, страх различных потерь. Человек совершенно повержен страхом. И в этом положении побежденного он уже перестает быть человеком. Убрать страх из сердца - и любой человек тут же становится христианином. Только страх закрывает от нас Христа. Любой страх - это рабство, а Христос – свобода», - объяснил владыка.

По его словам, история неоднократно подтверждает эту аксиому.

«Когда на Нюрнбергском процессе одного из вождей нацистской Германии Германа Геринга спросили: "Как вы заставили немецкий народ принять все это?" - он ответил, что это было совсем не трудно, потому что это не связано с нацизмом, а связано с природой человека. Это можно сделать при любом режиме: нацистском, коммунистическом, социалистическом, монархическом и даже в условиях демократии. Это - называется страхом. Чтобы поработить людей, нужно их напугать. И если будет найден способ, как напугать людей, они будут делать все то, что вам нужно», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний отметил, что хотя сегодня со всех сторон слышны угрозы и запугивания, людей пугают экономическим кризисом, карантином, войной, разрухой, но ничего не нужно бояться.

По мнению архиерея, именно страх убивает жизнь, все прекрасное, живое и творческое. Различные бедствия сопровождают человека постоянно после грехопадения, а различные бедствия были всегда, они «сопровождают человека постоянно после грехопадения», это всё — «круговорот повторяющихся событий вследствие человеческих страстей».

«Никто нам не обещал, что будет на земле лучше. Наоборот, все пророчества говорят о том, что будет хуже и хуже. Мир лежит во зле, и всё движется к Страшному Суду. Лучше, чем в Раю, точно никогда не будет. Поэтому планы построить рай на земле — беспочвенны и бесперспективны. А страх бессмыслен», — подчеркнул архиерей.

Он призвал помнить, что «отведённое человеку время на земле дано исключительно для радости и Богообщения». «Всё остальное — отвлекающие вещи, второстепенные. У каждого из нас хранится в душе, как тонкий аромат лип или акаций, память о проблеске райского счастья, заваленная тяжёлым грузом житейского мусора. И страх не даёт нам расчистить эти залежи, а только добавляет грязи, опутывая и отравляя и так короткую жизнь», — заключил митрополит Антоний.