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В Киево-Печерской лавре освятили помещения для занятий воскресной школы и групп творчества

17.09.2020 / 12:01
В Киево-Печерской лавре освятили помещения для занятий воскресной школы и групп творчества
Источник: Центр информации УПЦ
Первые занятия в помещении школы начинаются уже на этой неделе

В Киево-Печерской лавре освятили помещения на первом этаже здания иконописной мастерской, в которых будут проходить уроки воскресной школы, а также групп по обучению колокольному звону и фотосъёмке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, чин освящения совершил наместник монастыря митрополит Павел.

Первые занятия в помещении школы начинаются уже на этой неделе.

Записаться в школу могут дети возрастом от 6 лет. По окончании богослужения ребята будут пить чай (ориентировочно с 10.30 до 11.00). Далее по расписанию, с 11.00 до 12.00, — «Закон Божий». После занятия дети могут остаться на урок в художественной школе. Продолжительность занятия — 60–90 минут.

Также ученики художественной школы младшей группы (от 6-ти до 10 лет) будут собираться по средам (рисунок и графика) и пятницам (живопись и композиция) в 17.00. Ребята старше 10 лет будут учиться рисовать по понедельникам и субботам. Продолжительность занятий — 60–90 минут. 

В школу колокольного звона могут записаться все желающие мужчины и женщины (без возрастных ограничений). Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 17.00, продолжительность — 90 минут.

В школу фотографии также принимаются все желающие мужчины и женщины (без возрастных ограничений). Занятия планируется проводить по понедельникам. Начало в 17.00, продолжительность — 90 минут.

Желающие могут записаться в группы по номерам: ‎096-837-11-30, 093-755-20-09 (можно отправлять сообщения по Viber).

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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