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Известный голливудский актер снимается в фильме о святителе Нектарии Эгинском

16.09.2020 / 16:15
Известный голливудский актер снимается в фильме о святителе Нектарии Эгинском
Источник: Центр информации УПЦ
Премьера художественного фильма «Человек Божий» запланирована на ноябрь 2020 года

Голливудский актер и сценарист Микки Рурк снимается в художественном фильме о святителе Нектарии Эгинском «Человек Божий».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Mitropolija.com, съемки киноленты проходят в Греции.

В интервью сайту Briefing News Микки Рурк рассказал о своей вере и том энтузиазме, который вызывает в нем участие в фильме, посвященном жизни современного святого. По словам актера, он верит в Бога, чудеса и особо почитает Пресвятую Богородицу. Роль в фильме ему дорога не только потому, что он играет пациента, переживающего первое чудо, полученное от святого, но и потому, что многие люди молятся о чуде и уповают на него в своей жизни.

Микки Рурк рассказал о карьере и жизненных трудностях, которые он преодолевает, доверяя Богу, а также о великих и малых чудесах от Господа, которые помогли ему снова обрести радость и смысл жизни. Актер отметил, что прочитал житие свт. Нектария и был чрезвычайно тронут его полной смирения жизнью. По словам Микки Рурка, он очень рад участвовать в фильме о великом человеке Божием.

Премьера художественного фильма «Человек Божий» запланирована на ноябрь 2020 года и будет приурочена к 100-летию со дня преставления святителя Нектария Эгинского. Роль святого играет греческий актер Арис Серветалис. Режиссер и продюсер ленты – сербка Елена Попович, которая много лет живет и работает в США.

Источник: Inpress.ua
православие, Микки Рурк
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