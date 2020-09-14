Войти | Зарегистрироваться
18:21

понедельник,
14 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Губриенко: "Слуга народа" теряет поддержку из-за того, что Зеленский ведет себя как Порошенко

14.09.2020 / 16:42
"Европейская солидарность" Петра Порошенко стремится стать консолидирующей силой на националистическом фланге, "Батькивщина" Юлии Тимошенко потерялась на фоне других оппозиционеров, а избиратели Зеленского и "Слуги народа" уходят к "Оппозиционной платформе - За жизнь" Виктора Медведчука.

Так политический обозреватель Роман Губриенко прокомментировал результаты социологического опроса "Института анализа и прогнозирования" в своем блоге на сайте "Корреспондент".

По словам Губриенко "в момент электорального распада  политически обанкротившегося "Голоса", "Евросолидарность" сумела подхватить часть расплывающегося электората Святослава Вакарчука, который в очередной раз "устал и ушел".

В то же время, пишет Губриенко, "Батькивщина и ЮВТ потерялись на фоне других оппозиционных сил", потому что на националистическом поле доминирует Порошенко, а на противоположном фланге - ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По его словам, "мы видим, что социальные инициативы Тимошенко и компании (повышение пенсий и социальных выплат для малоимущих и т.д.) избирателей банально "не цепляют", потому что роста рейтинга нет".

"А главное, что на поле националистического и евроориентированного избирателя доминирует ЕС Порошенко, а избиратели, разочаровавшиеся в Зеленском и "слугах", уходят к ОПЗЖ Виктора Медведчука", - так он охарактеризовал ситуацию.

По словам Романа Губриенко, "в паре "Слуга народа" и ОПЗЖ наблюдается занимательная электоральная дихотомия (т.е. разделение на две части, более связанные внутри, чем между собой)".

Губриенко пишет, что "Слуга народа" Владимира Зеленского теряет поддержку из-за того, что власть действует абсолютно вразрез с запросами большинства украинцев.

"Социология свидетельствует, что растет недовольство Зеленским и "слугами народа". "Зеленский на выборах обещал мир, а когда пришел к власти, то стал вести себя как Порошенко", - квинтэссенция того, что говорит простой народ", - аргументирует автор.

Как пишет Губриенко, избиратели уходят от Зеленского и "слуг народа" к Виктору Медведчуку, поэтому рейтинг ОПЗЖ за год вырос более чем на 9,0 %.

"Как демонстрирует динамика, наблюдается перераспределение симпатий избирателей от Зеленского и  "слуг народа" к ОПЗЖ Виктора Медведчука. Если партия власти за июнь-август потеряла  "минус 2,3%", то оппозиция нарастила рейтинг  на "плюс 2,7%" (т.е. забрала разочаровавшихся и привлекла неопределившихся)", - приводит данные социологов журналист.

"А если оценивать годовую динамику, то в сравнении с прошлогодними итогами выборов у "слуг" "минус 16,26 %" (от 43,16 %), а у ОПЗЖ "плюс 9,05 %" (по сравнению с 13,05 % в июле-2019)", - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.

Медведчук, ОПЗЖ, Губриенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.