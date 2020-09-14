Губриенко: "Слуга народа" теряет поддержку из-за того, что Зеленский ведет себя как Порошенко

Так политический обозреватель Роман Губриенко прокомментировал результаты социологического опроса "Института анализа и прогнозирования" в своем блоге на сайте "Корреспондент".

По словам Губриенко "в момент электорального распада политически обанкротившегося "Голоса", "Евросолидарность" сумела подхватить часть расплывающегося электората Святослава Вакарчука, который в очередной раз "устал и ушел".

В то же время, пишет Губриенко, "Батькивщина и ЮВТ потерялись на фоне других оппозиционных сил", потому что на националистическом поле доминирует Порошенко, а на противоположном фланге - ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По его словам, "мы видим, что социальные инициативы Тимошенко и компании (повышение пенсий и социальных выплат для малоимущих и т.д.) избирателей банально "не цепляют", потому что роста рейтинга нет".

"А главное, что на поле националистического и евроориентированного избирателя доминирует ЕС Порошенко, а избиратели, разочаровавшиеся в Зеленском и "слугах", уходят к ОПЗЖ Виктора Медведчука", - так он охарактеризовал ситуацию.

По словам Романа Губриенко, "в паре "Слуга народа" и ОПЗЖ наблюдается занимательная электоральная дихотомия (т.е. разделение на две части, более связанные внутри, чем между собой)".

Губриенко пишет, что "Слуга народа" Владимира Зеленского теряет поддержку из-за того, что власть действует абсолютно вразрез с запросами большинства украинцев.

"Социология свидетельствует, что растет недовольство Зеленским и "слугами народа". "Зеленский на выборах обещал мир, а когда пришел к власти, то стал вести себя как Порошенко", - квинтэссенция того, что говорит простой народ", - аргументирует автор.

Как пишет Губриенко, избиратели уходят от Зеленского и "слуг народа" к Виктору Медведчуку, поэтому рейтинг ОПЗЖ за год вырос более чем на 9,0 %.

"Как демонстрирует динамика, наблюдается перераспределение симпатий избирателей от Зеленского и "слуг народа" к ОПЗЖ Виктора Медведчука. Если партия власти за июнь-август потеряла "минус 2,3%", то оппозиция нарастила рейтинг на "плюс 2,7%" (т.е. забрала разочаровавшихся и привлекла неопределившихся)", - приводит данные социологов журналист.

"А если оценивать годовую динамику, то в сравнении с прошлогодними итогами выборов у "слуг" "минус 16,26 %" (от 43,16 %), а у ОПЗЖ "плюс 9,05 %" (по сравнению с 13,05 % в июле-2019)", - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.