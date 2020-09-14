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Православный документальный фильм «Где ты, Адам?» покажут еще в 10 городах Украины

14.09.2020 / 16:42
Православный документальный фильм «Где ты, Адам?» покажут еще в 10 городах Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон

Уникальный документальный фильм «Где ты, Адам?» об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе) покажут в кинотеатрах еще 10-ти городов Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», ленту уже показали в ряде городов — Киеве, Виннице, Днепре, Львове, Одессе, Сумах, Харькове, Черновцах, Броварах.

19 и 20 сентября ленту покажут в сети кинотеатров «Мультиплекс» в Житомире (кинотеатр «Глобал UA»), Запорожье («Аврора»), Кривом Роге («Victory Plaza»), Луцке («Ghjvbym»), Мариуполе («ПортCity»), Николаеве («City Centre»), Херсоне («Фабрика»), Хмельницком («Оазис»), Черкассах («Днипро Плаза») и Чернигове («Hollywood»).

 Прокат ленты в украинских кинотеатрах стартовал 3 сентября. С 17 сентября показы стартуют в Ровно и Ужгороде.

 Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

«Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон. Уединенная монашеская жизнь, полная подлинных персонажей и «повседневных святых», прорывается на экран из-под спуда наших мирских приоритетов. Перед глазами зрителя предстает история о совершенно беспрецедентном образе жизни в живой монашеской общине посреди двадцать первого века», — сказано в анонсе ленты.

 Съёмки ленты продолжались почти четыре года — с весны 2015-го до февраля 2019 года. «Особенно сложно было снимать зимой на вершине Афона, куда мы отправились за снегом для фильма. Да и монтаж давался нелегко: нужно было отобрать из 80-ти часов отснятого материала то, что нам нужно, и выстроить это во внятную историю», — рассказал режиссёр ленты Александр Запорощенко.

Посмотреть расписание показов и купить билет можно будет за два дня до 19 сентября на сайте сети кинотеатров.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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