По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

Об этом сообщает сайт юридической фирмы "Сенс Україна", которая занимается защитой подозреваемого Андрея Антоненко

По автораспределению определены трое основных присяжных и двое запасных. Адвокаты обнародовали имена вместе со ссылками на декларации этих людей.

Основные:

Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий)

Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка)

Юрий Иванович Михайленко (пенсионер)

Запасные:

Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью)

Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).

Основные присяжные будут работать в составе суда. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Напомним: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Источник