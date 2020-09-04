Митрополит Антоний рассказал, что делать, если молитвы не трогают душу

Нельзя забывать просить у Бога помощи. Однако нельзя и перекладывать на него то, что мы должны делать сами.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Даже без всяких чувств и мыслей из одного лишь долга, нужно стараться жить так, как читаем в молитвах. Говорим "Не введи нас во искушение..", и не будем спешить туда, где искушения подстерегают каждого, где новости могут принести смущение. Не станем спешить соглашаться с тем, что кого-то явно огорчит», — отметил митрополит Антоний.

«При всем безучастии к привычным молитвенным словам, мы можем выделить совсем немного время, чтобы продумать знакомую молитву. Отметить для себя то, к чему она призывает и от чего предостерегает. Стараясь исполнить это, на деле заметим, что слова молитв, будут как то наливаться светом, силой, новым для нас значением. Они станут будить энергию, вызовут к жизни новые мысли, пробудят желание иначе относиться к тому, что кажеться уже устаревшим. Это надо делать регулярно, терпеливо, не ленясь заставлять себя вопреки нежеланию», — продолжил управделами УПЦ.

Владыка напомнил, что нельзя забывать просить у Бога помощи.

«Однако нельзя и перекладывать на него то, что мы должны делать сами. Нельзя скрывать безразличие и лень за отговорками "Рад бы, да нет сил. Человек грешный, немощный", и тому подобное. Дай Бог делать то, что может каждый, а Бог, видя усердие, сделает Свое», - заключил митрополит Антоний.