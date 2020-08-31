Журналистка Салий решила заработать на том, чтобы за деньги убирать юристов со своих "досье"

При этом она отмечает, что можно за определенную плату заказать досье на интересующую вас личность, информирует телеграм-канал "Под мантией"

Между тем судьи подчеркивают: ""Судебный репортёр" - это проект условных Жернакова и Маселко, которые нашли Ирину Салий и через неё пытались запустить альтернативные судебные СМИ".

"Альтернатива так себе. Серая посредственность. Читают мало, объёмы не растут. Теперь она решила заработать на том, чтобы убрать адвоката, юриста или прокурора с условного досье Салий. Схема простая и тупая - плати деньги и тебя уберём со списка", - размышляют авторы поста.

Они также обращают внимание на следующее: "Интересно другое. Салий глаголет нам о журналистских стандартах, но сама их никогда не соблюдала. Она все 3 года писала в русле темников и идеологии соросят, использует их терминологию. Как пример, она адвокатов, прокуроров, судей и юристов называет "істотами".