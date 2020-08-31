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Журналистка Салий решила заработать на том, чтобы за деньги убирать юристов со своих "досье"

31.08.2020 / 17:52
Автор материалов сайта "Судебный репортёр" Ирина Салий заявила о том, что начинает составлять профайлы на судей, следователей и адвокатов в контексте судебных решений, доступ к которым будет платным.

При этом она отмечает, что можно за определенную плату заказать досье на интересующую вас личность, информирует телеграм-канал "Под мантией" 

Между тем судьи подчеркивают: ""Судебный репортёр" - это проект условных Жернакова и Маселко, которые нашли Ирину Салий и через неё пытались запустить альтернативные судебные СМИ".

"Альтернатива так себе. Серая посредственность. Читают мало, объёмы не растут. Теперь она решила заработать на том, чтобы убрать адвоката, юриста или прокурора с условного досье Салий. Схема простая и тупая - плати деньги и тебя уберём со списка", - размышляют авторы поста.

Они также обращают внимание на следующее: "Интересно другое. Салий глаголет нам о журналистских стандартах, но сама их никогда не соблюдала. Она все 3 года писала в русле темников и идеологии соросят, использует их терминологию. Как пример, она адвокатов, прокуроров, судей и юристов называет "істотами".

Салий, Судебный репортер, досье
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