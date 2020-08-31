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Митрополит Онуфрий объяснил, почему необходимо исполнять заповеди Божьи

31.08.2020 / 17:00
Митрополит Онуфрий объяснил, почему необходимо исполнять заповеди Божьи
Источник: Центр информации УПЦ
Исполнение Божьих заповедей помогает нам стать духовно здоровыми и делает причастниками вечной жизни

Мы должны выполнять все Божьи заповеди, даже если какие-то из них нам не нравятся или мы их не понимаем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своей проповеди.

«Возможно, мы их не совсем понимаем, но мы должны их выполнять. Как больные, которым не совсем нравятся процедуры, но мы должны их принимать. Иначе больной не станет здоровым», - сказал Архипастырь, призывая верующих выполнять Божественные заповеди

Предстоятель подчеркнул, что «Бог есть Бог живых, все, что связано с Богом – это жизнь, и все, что Он заповедует нам делать – это заповеди жизни».

«Тот, кто пытается жить по этим заповедям, сам становится причастником вечной жизни. Он сам становится источником, из которого истекает живая вода, которая течет в жизнь вечную. Из этого источника могут пить и другие люди. Но для того, чтобы стать таким источником жизни, мы должны сами быть связаны через Божественный закон с вечным источником жизни – с нашим Богом, Спасителем и Творцом. Пусть Господь помогает нам жить по Его святым законам, чтобы мы были на земле благословлены Богом и на Небе сподобились вечной жизни в Царстве Небесном», – подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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