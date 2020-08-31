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Несмотря на "препятствия" конкурс на должность главы НАБУ все-таки может состояться, - юрист

31.08.2020 / 15:48
Новый конкурс на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время все-таки может состояться.

Такое предположение в своем телелеграмм-канале высказала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника", - процитировала она заявление пресс-службы Офиса президента Украины.

Юрист предположила, что несмотря на "препятствия" конкурс на должность главы НАБУ все-таки может состояться.

"Новому конкурсу на должность Директора НАБУ в ближайшее время все-таки быть? Несмотря на давление и многочисленные звонки разных посольств касательно решения КСУ по Сытнику и обеспокоенность их твиттеров, реакция Офиса Президента скорее не самая благоприятная для его адептов", - отметила Славицкая.

конкурс, НАБУ, Славицкая
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