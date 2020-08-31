Митрополит Онуфрий рассказал о том, почему важно благодарить Бога

Когда человек благодарит Бога за скорби, то горькое для него становится сладким, но если он скорбит и сетует – то и сладкое превращается в горькое.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Предстоятель напомнил, что жизнь является даром Божьим, и все, что делает Бог, приносит человеку пользу.

«Блажен тот человек, который старается постоянно благодарить Бога за то, что Бог ему посылает. Потому что тот, кто с благодарностью принимает даже горькое и недоброе, обращает все себе на пользу», – сказал он

Блаженнейший Митрополит Онуфрий привел в пример историю о двух товарищах, один из которых ходил в церковь, а другой – нет, хоть и признавал Бога. Когда они общались между собой и делились своими радостями и горестями, первый всегда говорил: «Слава Богу за все! Что Бог делает, все к лучшему!».

«Другу не нравились эти слова, но он молчал. Особенно он не любил, когда у него были неудачи, а друг и на это отвечал ему то же самое. И вот однажды он пришел и говорит, что ему палец оторвало. Он хотел сочувствия, а друг ответил: “Все будет хорошо, Слава Богу за все!”. Тот так обиделся на эти слова, что перестал общаться со своим другом», – отметил Предстоятель

Блаженнейший рассказал, что человек, которому оторвало палец, был заядлым охотником. Однажды он поехал на охоту в джунгли, заблудился там и попал в плен к людоедам, которые решили принести его в жертву своим богам.

«Когда они стали снимать с охотника одежду, чтобы сжечь на огне, то увидели, что у него нет пальца на руке. Вождь приказал его развязать и отпустить на все четыре стороны – оказалось, что людоеды приносили в жертву только здоровых людей без каких-либо увечий», – продолжил Митрополит Онуфрий.

Вернувшись домой в великой радости, что утраченный палец спас ему жизнь, охотник с тех пор так же, как и его товарищ, с которым он помирился, стал постоянно благодарить Бога со словами: «Слава Богу за все! Что Бог делает, все к лучшему», завершил рассказ Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал быть благодарными Богу за все – «за сладкое, за горькое, за скорби, за радость».

«Сладкое Бог попускает нам для нашего утешения, а горькое дает для нашего исцеления. Когда человек благодарит Бога за скорби, то горькое для него становится сладким. Если человек унывает, скорбит, сетует на Бога за то, что Он попускает, то такой человек и сладкое превращает для себя в горькое. Так что надо благодарить Бога за все, что он нам попускает. Тогда Божье благословение будет на нас, все будет служить для нашего спасения, для нашего духовного совершенствования. Апостол Павел говорит нам: "Всегда радуйтесь! Непрестанно молитесь! За все благодарите Бога, ибо такова воля Божия о вас" (1 Фес. 5: 16-18)"», – подытожил Предстоятель УПЦ.