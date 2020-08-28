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Митрополит Онуфрий расскажет, как уныние и недоверие Богу влияют на жизнь человека

28.08.2020 / 14:06
Митрополит Онуфрий расскажет, как уныние и недоверие Богу влияют на жизнь человека
Источник: Центр информации УПЦ
Сладкое Бог попускает нам для нашей радости, а горькое дает нам для нашего исцеления

Недоверие и ропот на Бога превращают жизнь человека в череду неприятных событий, несмотря на все милости, что дарует Господь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 29 августа в 06.25 на телеканале «Интер».

«Сладкое Бог попускает нам для нашей радости, а горькое дает нам для нашего исцеления. И когда человек благодарит Бога за горькое, то горькое становится для человека сладким. Если на пути человек хныкает, унывает, упрекает на Бога за то, что Бог ему дает, попускает, то человек и сладкое превращает себе в горькое», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям о том, как верующим правильно относиться к богатству.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, слово предстоятеля
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