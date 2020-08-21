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В Херсонской области пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ - СБУ

21.08.2020 / 17:18
Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей", - сообщает пресс-служба СБУ.

К выполнению полученных заданий экс-чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Данные передавались через заранее обговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно оккупированную территорию Крыма и в Москву.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли", - сообщают в СБУ.

Экс-чиновница задержана, ей подготовлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

Источник

СБУ, Херсон, ФСБ
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