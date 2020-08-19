ВОЗ заявляет о новой волне коронавируса и его "омоложении"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на регионального директора ВОЗ в Западном Тихоокеанском регионе Такеши Касаи.

«Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения COVID-19. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск распростанения на наиболее незащищенных. То, что мы наблюдаем, - это не просто возрождение болезни. Это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил чиновник.

Региональный директор ВОЗ подчеркнул, что страны могут эффективно уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями. По словам Касаи, несмотря на наличие мутаций, ВОЗ все еще считала вирус «относительно стабильным».

ВОЗ также напомнила производителям лекарств о необходимости выполнения всех необходимых шагов при разработке вакцины от коронавируса.

Сейчас наблюдаются всплески COVID-19 в странах, которые уже длительное время успешно контролировали вирус, включая Вьетнам. А в Малайзии и на Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса, который уже наблюдали в Европе и США.

Рост числа новых случаев заболевания побуждает некоторые страны снова ввести ограничения из-за вируса.

По состоянию на середину дня 18 августа в мире зафиксировано 22 094 973 случая COVID-19, из которых летальные - 778 222, выздоровели 14 829 156 человек.

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