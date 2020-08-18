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В УПЦ объяснили, что делать с навязчивыми мыслями о смерти

18.08.2020 / 14:40
В УПЦ объяснили, что делать с навязчивыми мыслями о смерти
Источник: Центр информации УПЦ
Архимандрит Феодосий напомнил, что реакция на разные явления напрямую зависит от ее восприятия в обществе, а поскольку в современном мире культивируется страх перед смертью, восприятие ее в негативных тонах, человек начинает бояться смерти, «о ней становится неудобно говорить с близкими и знакомыми, появляются неприятные сны»

Смерть — явление противоестественное, ведь человек был создан для вечной жизни. При возникновении навязчивых мыслей о смерти, необходимо молиться и воспитывать свое мировоззрение, основываясь на Священном Писании и опыте переживания смерти святыми.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом «ФОМА в Украине» рассказал  архимандрит Феодосий (Марченко).

«Любая смерть является чем-то ненормальным, определенным стрессом, который сопровождается печалью, болью и скорбью. Сам Христос плакал о Своем умершем друге Лазаре. Но другая, более важная, истина состоит в том, что Христос является Победителем смерти. И самый главный и радостный Праздник в Православии — это Пасха, когда мы празднуем победу над смертью. В пасхальных песнопениях мы несколько раз вспоминаем о смерти, мертвых и гробах, но в этом случае все то, что несет печаль и скорбь, совершенно по-иному воспринимается в виду того, что Христос Воскрес. И Он дал нам возможность не только во время всеобщего Воскресения, но и в земной жизни ощутить эту победу. Когда мы, с Божьей помощью, умираем для греха и воскресаем для духовной жизни во Христе», - объяснил архимандрит Феодосий.

Кроме того, причиной появления навязчивых мыслей и страха смерти может быть неправильное и искаженное восприятие смерти вообще. В житиях святых мысли о смерти -  «страх смертный» являются очень важным умственным аскетическим упражнением.

«Все святые каждый день об этом думали, но не для того, чтобы впадать в депрессивное состояние, а исключительно для того, чтобы не согрешить. Поскольку память о смерти имеет свойство отрезвлять человека, чтобы он не плыл по накатанному греховному жизненному пути», - подчеркнули в УПЦ.

Архимандрит Феодосий напомнил, что реакция на разные явления напрямую зависит от ее восприятия в обществе, а поскольку в современном мире культивируется страх перед смертью, восприятие ее в негативных тонах, человек начинает бояться смерти, «о ней становится неудобно говорить с близкими и знакомыми, появляются неприятные сны».

По словам архимандрита Феодосия, «нужно молиться всякий раз, когда в сознании появляются такие мысли, до тех пор, пока они не уйдут, воспитывать свое мировоззрение, основываясь на Священном Писании и опыте переживания смерти святыми», а также читать Псалтырь и акафист о единоумершем.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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