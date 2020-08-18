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Шевченко рассказал, когда ждать второго транша МВФ

18.08.2020 / 15:54
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в текущем году", - рассказал Шевченко.

При этом он не назвал точных дат получения второго транша, отметив, что "сейчас отпускной сезон".

"Точные даты будут понятны ближе к концу августа", - добавил Шевченко.

Напомним: совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

Источник 

транш, МВФ, Шевченко
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