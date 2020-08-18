Украина прекращает Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств - МИД

Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - написала 17 августа Джапарова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно современное состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

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