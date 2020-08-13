В УПЦ рассказали, в чем духовный смысл праздника мучеников Маккавеев

В день памяти мучеников Маккавеев Церковь вспоминает подвиг стойкости и мужества исповедников, освящение в этот день мака никак не связано с праздником и не имеет ни религиозного смысла, ни здравой основы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Андрей Ухтомский в комментарии порталу «Православная жизнь».

«В околоцерковной среде имеет место освящение мака на праздник мучеников Маккавеев, 14 августа. Осознание этой необходимости подкрепляется не только созвучием слов «мак» и «Маккавеи», но также и тем, что мак цветет красным цветом, и священники якобы именно поэтому совершают служение в облачениях красного цвета. Между тем как это цветовое и филологическое совпадение», - объяснил священник

Он рассказал историю праздника.

Праздник мучеников Маккавеев получил свое название за стойкость как молот (евр. маккава) семи братьев, их матери, учителя Елеазара и Иуды Хасмонея, поднявшего восстание иудеев в 160 г. до Р. Х. против греческого владычества. Мученики Маккавеи это семь братьев, — Авим, Гурий, Евсевон, Елеазар, Антонин, Маркелл и Алим, — их мать Соломония и учитель Елеазар, выступили против эллинизации навязанной правителем Сирии Антиохом Эпифаном, поставившем в 166 г до Р. Х. в Иерусалиме статую Зевса Олимпийского.

Мученики Маккавеи и девяностолетний старец Елеазар, «из первых книжников», их учитель, мужественно отказались отречься от Моисеевого закона, приносить жертву языческим богам, за что и были судимы и бесстрашно приняли казнь.

Мученика Елеазара принуждали есть свиное мясо, однако он отказался. Тогда ему предложили, ввиду почтенного возраста, не желая умерщвлять его, притворится и съесть приготовленное им самим мясо. На что старец ответил: «… Недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что девяностолетний Елеазар перешел в язычество».

Священник отметил, что «стойкость, мужество, бесстрашие и вера в Бога, которая вплелась в иудейский менталитет и выразилась в мученической смерти Маккавеев, воодушевила на восстание против Антиоха Епифана Иуду Маккавея, сына ревностного священника Маттафии Хасмонея. Последний, принявший предсмертную волю отца, возглавил восстание и после нескольких поражений, нанесенных войску Антиоха Епифана восстановил чистоту поклонения в Иерусалимском храме».

События казни были публичными и поэтому «Маккавеи разрушили греческие алтари в деревнях, обрезали мальчиков и вынудили эллинизированных евреев объявить вне закона»

В начале восстания Иуда получил прозвище «Маккавей», что в переводе с арамейского означает «молот» или «кузнечный молот» в ознаменование той отваги и мужества, которую он имел в битвах. По другой версии, слово «маккавей» является акронимом полного имени отца Иуды (Маттитьягу Коген Бен Йоханан).

В память обновления и освящения Иудейского храма был установлен праздник Ханука.

Иуда Маккавей погиб в одном из сражений. Его дело было продолжено его братьями, — Ионафаном и Симоном, — которых также стали называть Маккавеями.

Восстание Иуды Маккавея положило начало серии национально-освободительных войн иудеев против греческого Селевкидского царства (166–142 г до Р. Х.), которые закончились независимостью иудеев, большинство которых поддержали в свое время Иуду, были преданы своей культуре, религии и традициям.

«Память мучеников Маккавеев, выразивших свою стойкость в вере истинному Богу перед лицом страданий, отмечается Православной Церковью 1 августа по юлианскому календарю. В этот день мы воспоминаем описанные выше исторические события и почитаем людей за их стойкость и мужество в вере. Красный мак с этим праздником, кроме филологического сходства, никак не связан и его освящение не имеет ни религиозного смысла, ни здравой основы», - заключил священник.