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Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера" и назвал условие

13.08.2020 / 17:21
Украина может выполнить условия так называемой "формулы Штайнмайера", которая касается урегулирования ситуации на Донбассе. Однако только если это будет отвечать ее интересам.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на то, что Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

"И "формула Штайнмайера" является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывалась от "формулы Штайнмайера", и назвал ее сложной для реализации на практике.

Отметим, данная формула фактически уточняет пункт минских соглашений о введении особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Согласно тексту формулы, соответствующий закон временно вступает в силу в день местных выборов в ОРДЛО. На постоянной основе документ будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.

Источник

Донбасс, формула Штайнмайера, кулеба
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