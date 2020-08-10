В Киево-Печерской лавре с 13 по 23 августа состоится выставка-ярмарка «Медовый Спас»

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Медведев про 2008 год: действия Грузии были "объявлением войны России"
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За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Беларуси задержано около 3 тыс. человек
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18:12
Число погибших в результате двух мощных взрывов в Бейруте возросло до 157
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14:21
Возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой — ВОЗ
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10:54
Госдеп опубликовал почти 100 страниц отчета о российской пропаганде
- 14:52
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Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
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Кабмин существенно изменил правила на рынке электроэнергии
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Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП на более 48 млн гривен
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Скандальный закон о локализации не должен затронуть товары из стран ЕС и ВТО
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Доходы госбюджета в июле: план выполнен, но доходы значительно меньше, чем год назад
- 17:59
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09:45
В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"
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В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна
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NASA показало лучшие снимки исторической миссии SpaceX
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4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика
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Борьба с пробками в Киеве: возле метро устанавливают перехватывающие паркинги
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На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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