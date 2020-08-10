Войти | Зарегистрироваться
14:56

понедельник,
10 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Православная молодежь УПЦ примет участие в международном онлайн-форуме

10.08.2020 / 14:26
Православная молодежь УПЦ примет участие в международном онлайн-форуме
Источник: Центр информации УПЦ
На вопросы православной молодежи ответит заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи, автор и ведущий курсов по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда», отец восьмерых детей протоиерей Николай Могильный.

В формате онлайн-конференции 10 августа состоится международная встреча «Единство во Христе», посвящённая единству в семье, в обществе и со Христом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», встреча пройдёт в формате конференции в «Zoom».

По словам организаторов, мероприятие позволит молодым людям обсудить практические пути того, как православный христианин может достичь единства в семье, с друзьями, коллегами и, самое главное, со Христом.

 На вопросы православной молодежи ответит заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи, автор и ведущий курсов по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда», отец восьмерых детей протоиерей Николай Могильный.

 Ведущей беседы станет руководитель направления по международному сотрудничеству Синодального отдела по делам молодежи РПЦ, руководитель Православной молодёжной организации «Покров» Лия Смирнова.

 Начало онлайн-встречи в 19.00. Присоединиться можно после регистрации.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.