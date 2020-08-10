Управделами УПЦ рассказал, как бороться с ложью и самообманом

Ложь – это не только личная проблема отдельно взятого человека, но то, что способно глобально влиять на жизнь всего общества и человечества.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Думаю, главная причина, по которой люди лгут, – это страх и неуверенность в себе. Человек хочет казаться лучше, чем он есть, боится потерпеть неудачу. Если добавить к этому личные комплексы, амбиции, зависть, то ложь и притворство становятся и орудием достижения целей, и образом жизни такого человека. Конечно, немаловажную роль в этой проблеме играют воспитание, уровень культуры, манеры, привитые родителями. Именно из семьи мы выносим фундаментальные понятия о жизни и «матрицу» поведения», - сказал владыка Антоний.

Он объяснил, в чем заключается проблема воспитания ребенка с точки зрения «психологии лидерства», когда родители пытаются учить детей добиваться своих целей любым способом.

«Жизнь расценивается как конкуренция, борьба, а добродетельные черты характера – как слабость. Мы уже сейчас пожинаем горькие плоды подобного подхода к жизни – люмпенизация общества, неспособность услышать и понять другого, разобщенность и озлобленность. Ничего удивительного, ведь ложные приоритеты приводят к ложным целям. Изначально обман в данном случае заключается в том, что настоящий лидер – это не тот, кто умеет манипулировать людьми и во всем получить выгоду, а тот, кто способен пожертвовать собой ради других», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что ложь – это не только личная проблема отдельно взятого человека, но это то, что способно глобально влиять на жизнь всего общества и даже всего человечества.

«Ложь – это не просто грех. Это главный «компонент» греха, это основа любого греховного действия или мысли. Наверное, человек никогда бы не грешил, если бы не обманывался посылами греха. Как говорит святитель Василий Великий, «Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда». Грех всегда обманывает человека, и в каждом своем падении согрешивший становится заложником лжи», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что поскольку «общественное мнение все же осуждает порок, а ценит все-таки добродетель, то человек считает выгодным скрываться под добродетельной маской. Эта ложь заключается в циничной двойственности самой жизни».

«Самообман всегда связан с самооправданием, уверенностью в том, что виноватым в той или иной проблеме может быть кто угодно, но только не я сам. Уход от проблем подобным образом лишает человека возможности решать их. Поэтому преподобный Паисий Святогорец говорил: «Оправдывая себя, ты словно строишь стену, отделяющую тебя от Бога, и таким образом прерываешь с ним всякую связь». Нам нужно учиться нести ответственность перед Богом и людьми за свою жизнь, поступки и мысли», - сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что точкой отсчета духовной жизни каждого является честный взгляд, обращенный внутрь себя.

«Только во власти Господа спасти нас от нас самих, наших собственных страстей и греховных привычек. Без Бога честный взгляд на самого себя может закончиться унынием и отчаянием. Излечиваются духовные болезни благодатью, которую человек получает в Таинствах Церкви, молитве и покаянии. Евангелие дарит нам не только правду о нас самих, но и надежду на исправление. У одного духовного писателя я встретил интересную аналогию. Он сравнил греховное падение человека с упражнениями на батуте: чем ниже точка падения, тем выше человек «поднимается» в покаянии. Поэтому знать правду о себе, честно обличать свои недостатки, видеть их – это не самобичевание или унижение, а единственный выход из кризиса личности», - заключил митрополит Антоний.