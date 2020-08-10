В ЦИК определили громады на Донетчине и Луганщине, где провести выборы невозможно

Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа.

Как отмечается, 30 июля ЦИК обратился к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. В пятницу, 7 августа, поступили такие выводы с информацией об избирательных участках, образованных на территориях территориальных громад (населенных пунктов) этих двух областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Проанализировав эту информацию, Комиссия приняла свое решение.

"Таким образом, ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - сообщили в ЦИК.

В то же время, как отмечается, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила на воскресенье, 25 октября, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

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