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Предстоятель УПЦ объяснил, что поможет победить зло и страдания

10.08.2020 / 17:36
Предстоятель УПЦ объяснил, что поможет победить зло и страдания
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий объяснил, как благодаря помощи Бога претерпевали страшные пытки святые мученики

Человек, живущий согласно Божественным заповедям, с любовью побеждает всякое зло.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом в своей проповеди сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Когда человек начинает строить свою жизнь на Божественных законах, он становится подобным своему Творцу, он становится чадом любви. Когда мы настраиваем свою жизнь на священные законы, Божественные заповеди, то, с любовью, побеждаем всякое зло, которое встречается на нашем пути. Нет такого зла, которое бы победило любовь», - сказал Предстоятель.

 Митрополит Онуфрий объяснил, как благодаря помощи Бога претерпевали страшные пытки святые мученики.

«Когда мы говорим о страданиях святых, то всегда удивляемся силе и мужеству, которое есть у человека, когда его укрепляет Господь. Без подкрепления от Бога человек не может сделать самого малого, ничтожного. А когда Бог укрепляет человека, тот совершает немыслимое», - сказал Предстоятель.

По словам Блаженнейшего,  «есть такие мученики, которые страдали какой-то период: полгода, два месяца, некоторых мучили меньше, некоторых дольше... А есть мученики, которые страдали всю жизнь, от своего креста — болезней, скорбей, личных недостатков (это тоже наши мучители, которым мы должны противостоять молитвой и постом)».

Предстоятель призвал всех стараться жить по слову Божьему, делать не то, что «я хочу» или «что модно сегодня», а то, о чём говорится в Евангелии.

«Нельзя ждать, пока захочется смиряться, молиться, делать добрые дела, прощать... Надо заставлять себя это делать каждый день и каждый час, когда это нужно. Тогда наша жизнь будет путём мягкого страдания, и мы будем сопричислены в вечной жизни к тем ликам святых, которые на земле прожили свято, которые пролили кровь за свою веру и сегодня вместе с великомучеником Пантелеимоном прославляют Бога», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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