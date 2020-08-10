В результате взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook

По словам Осташа, погибший украинец – это 32-летний Вильям Азар.

Посол добавил, что уже связался с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей соболезнования.

Также он опубликовал фото погибшего.

Прямая речь: "Молодой перспективный экономист вышел с офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара".

Напомним: мощный взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.

Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.

Капитан судна, которое везло селитру, назвал вероятные причины взрыва в Бейруте.

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