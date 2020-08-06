В Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину

Об этом сообщают ливанское издание LBCI, российская Meduza, "Думская"

Дословно LBCI: "Высший совет обороны Ливана объявил на своем заседании, что 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые взорвались в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году с судна под названием Rhosus".

Rhosus принадлежит предпринимателю Игорю Гречушкину из Хабаровска. Сейчас россиянин живет на Кипре.

В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута.

Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море из-за ненадлежащего технического состояния.

Большую часть экипажа Rhosus отпустили, но на борту оставили четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год, ведь Гречушкин фактически покинул судно, груз и моряков на произвол судьбы. После задержания Rhosus он объявил себя банкротом.

Ливанские власти оставили 4 моряков на борту, ожидая сменный экипаж, учитывая опасность груза. Наконец, селитру выгрузили на склад порта Бейрута, а моряки покинули Ливан. Известно, что в составе экипажа судна были украинцы.

По данным LBCI, конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.

Ливанское издание отмечает, 20 июля генпрокурор Ливана составил доклад о ненадлежащем хранении опасного груза – в стене склада была дыра, из-за которой не закрывалась дверь и внутрь могли попасть посторонние люди. Комиссия потребовала заделать брешь, починить дверь и выставить охрану у склада.

Так, в службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел во время сварки двери". Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва аммиачной селитры.

Отмечается, что 2750 тонн аммония эквивалентно 1800 тоннам тротила.

Напомним: во вторник, 4 августа, вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.

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