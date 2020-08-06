Взрыв в Бейруте: 300 тысяч человек остались бездомными

Об этом сообщает AFP со ссылкой на губернатора Бейрута Марван Абуда

Прямая речь: "Я думаю, что от 250 до 300 тысяч человек сейчас без дома".

Абуд добавил, что ориентировочная стоимость ущерба от взрыва 4 августа составила от 3 до 5 миллиардов долларов.

По его словам, инженеры и технические команды еще не провели официальную оценку. Вместе с тем Абуд отметил, что взрыв нанес ущерб половине города.

Напомним, вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.

Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

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