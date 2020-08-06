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В РПЦ сравнили церковный конфликт в Черногории с украинским расколом

06.08.2020 / 14:44
В РПЦ сравнили церковный конфликт в Черногории с украинским расколом
Владимир Легойда Источник: Телеграм Владимира Легойды
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сравнил позиции Президента Джукановича и Петра Порошенко относительно создания новых церковных структур

События, связанные с массовыми протестами и антицерковными законами в Черногории, власти которой пытаются создать «автокефальную Церковь» схожи с украинским церковным расколом и его политическими мотивами.

Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

«Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет работать над созданием Черногорской церкви. «До последнего вздоха, пока я жив и нахожусь у власти, я буду работать над созданием православной церкви», — сказал он. Легкое дежавю: два года назад экс-президент Украины Порошенко также призывал украинцев «молиться и бороться» за «автокефальную церковь», - отметил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сравнил позиции Президента Джукановича и Петра Порошенко относительно создания новых церковных структур.

«Джуканович уверен, что за протестами верующих Сербской Православной Церкви против закона о свободе вероисповедания стоят античерногорские силы, которые добиваются насильственной смены власти в стране и используют СПЦ, и т.п. Два года назад Порошенко с не меньшей уверенностью вещал: «Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна на Украине», - сказал Легойда.

По его словам, «созданная Порошенко при содействии Патриарха Варфоломея ПЦУ запятнала себя рейдерством и не получила признания в православном мире».

«Удивительно, что такая жалкая участь человека, возомнившего себя «творцом церкви», не останавливает черногорского лидера от необдуманных поступков. Воистину, прав был В.О. Ключевский, сказавший, что «история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Не менее удивительно и то, что обе страны, мечтающие о «просвещенной Европе», в вопросах веры упорно следуют принципу «чья земля, того и вера», появившемуся в середине XVI века и утратившему свою актуальность столетие спустя», - заключил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
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