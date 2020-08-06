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Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

06.08.2020 / 14:47
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов на тему ситуации с распространением коронавирусной болезни Covid-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - обратился к министрам премьер.

Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Также Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.

Источник

коронавирус, карантин, совещание, Шмыгаль
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