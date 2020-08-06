Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - обратился к министрам премьер.

Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Также Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.

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