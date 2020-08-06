Войти | Зарегистрироваться
16:15

четверг,
06 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет принимать правильные решения в жизни

06.08.2020 / 15:08
Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет принимать правильные решения в жизни
Скрин видео Источник: Центр информации УПЦ
Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 8 августа в 06.25 на телеканале «Интер»

Благодаря разуму, который наполнен духовными сокровищами Библии, человек способен принимать правильные решения и быть полезным.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 8 августа в 06.25 на телеканале «Интер».

 

«Ум, наполненный духовной наукой, которую дает Евангелие, Святая Библия, которую дают творения Святых Отцов, этот ум помогает человеку и самому принимать правильные решения в своей жизни, и быть полезным для себя и для ближних», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, о том, что для того, чтобы Господь продлил нашу жизнь, необходимо жить в любви к ближним.

 

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.