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Болгария изменила правила для украинцев: будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом

29.07.2020 / 13:19
Граждане Украины с 30 июля смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Болгарии.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косова, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что въезд с отрицательным ПЦР-тестом разрешен гражданам других третьих стран, которые едут по определенным причинам: деятельность сезонных сельскохозяйственных рабочих и рабочих в сфере туризма; путешествия с учебной целью; путешествия из гуманитарных соображений и торговая, экономическая и инвестиционная деятельность.

ПЦР-тест не нужен лицам, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгена, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Напомним, в середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19.

Как сообщалось, чрезвычайная эпидемическая ситуация в Болгарии будет продлена на месяц до 31 августа 2020 года.

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тест, коронавирус, Болгария
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