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Патриарх Кирилл поздравил украинцев с Днем Крещения Руси

29.07.2020 / 13:15
Патриарх Кирилл поздравил украинцев с Днем Крещения Руси
Патриарх Кирилл Источник: 112 Украина
Святого равноапостольного князя Владимира называют «красным солнышком» не за внешнюю привлекательность, а за красоту души

День Крещения Руси - величайшее событие в истории Восточной Европы.

Об этом Предстоятель РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл сказал в эфире канала «112 Украина» в ходе международного телефорума «Люди. День Крещения Руси».

«Князь Владимир не просто крестил людей. Он был проводником христианских истин, он был учителем. Некогда буйный и в грехах погрязший правитель превратился в мудрого наставника своего народа, в проповедника Слова Божественной Истины», – отметил Предстоятель РПЦ.

По его словам, святого равноапостольного князя Владимира называют «красным солнышком» не за внешнюю привлекательность, а за красоту души.

«Он стал красив душой настолько, что подобно солнцу освещал жизненный путь других людей», – отметил Патриарх.

По словам Предстоятеля РПЦ,  в основе всех происходящих в мире бедствий лежит грех, искоренить который можно, приблизившись к Богу своей жизнью.

 «Чтобы мы не были участниками никаких беспорядков, чтобы никакая злая сила и злая воля не разрушала мира, покоя, тишины, не нарушала течение нашей жизни, мы все должны быть ближе к Богу. Наша вера должна быть не просто декларируемой идеей, а реальной основой нашей жизни. Актуализация веры, претворение в жизнь тех великих истин, которыми мы научены через Евангелие, является залогом реального и подлинного человеческого благополучия, которого я бы всем хотел пожелать», - заключил Патриарх.

 

Источник: Inpress.ua
день крещения руси, РПЦ
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