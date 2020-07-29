Митрополит Антоний объяснил, как православным отвечать на клевету

Христианину нужно больше бояться не клеветы в свой адрес, а переживать, как самому никого не оклеветать.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

«Клевета всегда страшна тем, что она прикрывается полуправдой и радением за якобы справедливость. Это ядовитое жало часто используют слабые люди, чтобы самоутвердиться за счет оклеветанного человека или отомстить. Это месть труса, который бьет в спину, исподтишка», - объяснил владыка.

По его словам, в любой ситуации, христианин должен молиться за ненавидящих и обидевших его.

«Преподобный Амвросий Оптинский учит: "Слабый молится, чтобы его не оклеветали, а мужественный - чтобы Бог помог других не клеветать ни словесно, ни мысленно". Вообще вопрос клеветы - это проблема культуры, воспитания человека, потому что самодостаточный воспитанный человек никогда не будет клеветать и не станет даже слушать сплетни о людях, ведь это просто неприлично», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он сказал, что важно помнить, «если ваш собеседник любит делиться подробностями о ком-либо, то будьте уверены, то же самое он говорит о вас за вашей спиной. Никогда не нужно самому опускаться до уровня сплетен и пересудов, через которые и распространяется клевета».