В Раду точно попали бы 4 партии, а "Голос" – в аутсайдерах

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 28% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать около 16%, "Европейскую солидарность" - 14%, "Батькивщину" - около 10%".

Кроме того, около 4% поддержали бы Радикальную партию и партию "Силу и честь", около 3% готовы поддержать партию Шария, Свободу, Украинскую стратегию Гройсмана.

За "Голос" проголосовали бы лишь 2,4% избирателей.

Относительно будущих местных выборов 25 октября, то половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать осенью местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области.

При этом почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Опрос проводился 15-20 июля 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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