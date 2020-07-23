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Митрополит Онуфрий: имена не даются случайно, этим управляет Бог

23.07.2020 / 20:25
Митрополит Онуфрий: имена не даются случайно, этим управляет Бог
Митрополит Онуфрий и митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня день небесного покровителя празднует управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, и от лица всех епископов, священников и верующих, поздравил его

Имена не даются случайно, Бог управляет этим явлением, имя всегда каким-то образом отображает внутреннюю сущность того, кто его носит.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня, в Киево-Печерской лавре, в день торжеств в честь основателя монастыря – преподобного Антония Печерского.

«Преподобный Антоний – тот духовный источник, который течет и сегодня. Господь сказал, что тот, кто верует в Бога, тот сам становится источником, текущим в жизнь вечную. И преподобный Антоний – именно тот источник, к которому приходят и пьют, и наслаждаются, и утоляют ним духовную жажду, он является нашим духовным покровителем. Мы знаем, что имена не даются случайно, Бог управляет этим явлением, и имя всегда каким-то образом отображает внутреннюю сущность того, кто его носит», - отметил Митрополит Онуфрий.

Говоря об основателе монашества на Руси, Блаженнейший отметил, что преподобный Антоний, «как зерно - ушел в землю, и, в буквальном смысле – вошел в пещеру, под землю, для того, чтобы принести плод праведности».

«И тот плод, который принес преподобный Антоний сегодня – распространяется по всей нашей земле и питает тех, кто жаждет духовной пищи», - сказал Блаженнейший.

Также он отметил, что сегодня день небесного покровителя празднует управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, и от лица всех епископов, священников и верующих, поздравил его.

«Мы знаем, что вы являетесь добрым подражателем преподобного Антония, вы не закапываетесь в пещеру, но вас покрывают скорбями, трудностями, вы там, в этой пещере, которая соткана из скорбей и всяких неприятностей житейских, сложностей, вы там прославляете Бога и приносите плод праведности. Мы желаем вам, владыка, чтобы Господь молитвами преподобного Антония продолжал дни вашей земной жизни, ваше служение. Чтобы они были добрыми, благословенными и всегда были успешными», - пожелал Блаженнейший.

Вместе с тем он подчеркнул, что успешность – «не тогда, когда нет скорбей, когда все гладко и тихо – тогда это не является нашей заслугой. Сложности, трудности с силой Божией мы побеждаем. Желаем, чтобы Господь продлил ваше благоуспешное служение, и чтобы, и ваша паства, которую вы окормляете, и все, кто трудится с вами, все приобщались той Божественной силы, Божественной благодати, которую принес на землю нашу преподобный Антоний», - заключил Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
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