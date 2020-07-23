Нобелевская премия меняет формат из-за коронавируса

Об этом заявил директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен, сообщает AFP.

«Нобелевская неделя не будет проходить как обычно из-за пандемии (коронавируса - ред.). Всем нужно чем-то жертвовать и адаптироваться к полностью новым обстоятельствам», - сказал он.

Хайкенстен добавил, что победители будут награждены «иным способом», однако детали не сообщил.

Как отмечает агентство, это впервые с 1956 года, когда будет отменен роскошный Нобелевский банкет, который ежегодно проходит с участием около 1300 человек, среди которых члены королевской семьи Швеции.

Церемонии награждения в Стокгольме и Осло 10 декабря также будут проходить в «новых форматах».

В Фонде подчеркнули, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 июля количество случаев коронавируса в мире превысило 15 миллионов.

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