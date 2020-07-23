Войти | Зарегистрироваться
17:16

четверг,
23 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Нобелевская премия меняет формат из-за коронавируса

23.07.2020 / 16:47
Церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре 2020 года, будет проходить в новом формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом заявил директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен, сообщает AFP.

«Нобелевская неделя не будет проходить как обычно из-за пандемии (коронавируса - ред.). Всем нужно чем-то жертвовать и адаптироваться к полностью новым обстоятельствам», - сказал он.

Хайкенстен добавил, что победители будут награждены «иным способом», однако детали не сообщил.

Как отмечает агентство, это впервые с 1956 года, когда будет отменен роскошный Нобелевский банкет, который ежегодно проходит с участием около 1300 человек, среди которых члены королевской семьи Швеции.

Церемонии награждения в Стокгольме и Осло 10 декабря также будут проходить в «новых форматах».

В Фонде подчеркнули, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 июля количество случаев коронавируса в мире превысило 15 миллионов.

Источник

коронавирус, Нобелевская премия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.