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Коронавирус: суточная заболеваемость в очередной раз больше 200 тысяч случаев

21.07.2020 / 10:47
19 июля в мире зарегистрировали 220 тысяч новых больных коронавирусом.

Такие данные сайта Worldometers

Традиционным лидером по числу заражений остаются США – более 65 тысяч. Также 40 тысяч больных обнаружили в Индии. В Бразилии зафиксировали более 24 тысяч заражений, в Южной Африке – 13,5 тысяч, в Мексике – 7,6 тысяч, в Колумбии и России – более 6 тысяч.

В этот же день от осложнений заболевания умерли 4316 больных. В частности 716 смертей подтвердили в Бразилии, 675 – в Индии, 578 – в Мексике.

За время пандемии в целом было зарегистрировано 14 миллионов 634 тысяч случаев заболевания, из которых более 608 тысяч – летальные. Сейчас вылечились от коронавируса 8 миллионов 730 тысяч человек.

Напомним: 18 июля коронавирус подтвердили в 224 тысяч человек, 17 июля – 239 тысяч, 16 июля – 248 тысяч.

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статистика, коронавирус
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