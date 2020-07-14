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Отставка Смолия была для нас неожиданностью — Офис Зеленского

14.07.2020 / 17:56
В Офисе президента Украины заявили, что были удивлены решением Якова Смолия уйти в отставку с должности главы НБУ и подчеркнули, что президент Владимир Зеленский поддерживает независимость Нацбанка.

Об этом в ОП заявили в комментарии американскому изданию Washington Post.

"Отставка Смолия стала неожиданностью для Офиса президента. Никто не ожидал и не требовал его замены. Офис президента не может заставить человека остаться на должности, если он или она этого не хочет", - ответили в ОП.

В то же время, отвечая на вопрос о заинтересованности олигарха Игоря Коломойского, который долгое время стремился к отставке Смолия, в Офисе президента заверили, что олигарх не влияет на госучреждения.

"Сумасшедший дом вызывает Гонтареве", - в свою очередь прокомментировал Коломойский вопрос WP о его связи с преследованием экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Напомним: 3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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отставка, НБУ, Смолий
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