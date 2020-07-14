Пьяное ДТП под Киевом: погибли 4 члена семьи, еще один ребенок в больнице – СМИ

Об этом сообщают Киев оперативный, полиция Киева

По данным СМИ, водитель автомобиля Mercedes Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного опьянения – Драгер показал 1,3 промилле.

Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором и ехала пострадавшая семья.

В автомобиле Hyundai ехали 5 человек – двое взрослых (погибли сразу), девочка 8-лет (также погибла) и еще двое парней 10 и 12 лет (10-летний погиб, 12-летний госпитализирован в тяжелом состоянии).

Как пишет "Киев оперативный", в 2010 году в результате ДТП Желепа уже убил женщину таким же образом, он отбыл наказание и вышел на свободу.

Дословно: "Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей...

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим авто двигавшимся впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи".

Между тем водитель "Мерседеса", который вероятно спровоцировал смертельное ДТП под Киевом, был неоднократно судим за различные преступления и административные нарушения, в том числе, автомобильную аварию, сообщили собеседники в правоохранительных органах; а также свидетельствуют данные судебного реестра

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что водитель – Желепа Антон Михайлович, 1981 года рождения, ранее судимый.

Данные судебного реестра свидетельствуют, что мужчина является уроженцем города Фокино, России (ранее как закрытый поселок назывался Шкотово-17). Он является гражданином Украины.

По состоянию на июль 2019 был женат, имел троих несовершеннолетних детей. С 2017 года имеет статус физического лица-предпринимателя с видом деятельности "сбор безопасных отходов". Зарегистрирован в Дарницком районе Киева.

По открытым официальным данным можно установить 3 его уголовные судимости.

В конце 2007 года Желепа был осужден в Киеве за угрозы или насилие относительно работника правоохранительного органа. Ему назначили 4 года тюрьмы, но освободили под условное наказание сроком в 2 года. Приговор в реестре не обнародован.

В 2010 году суд в Киевской области приговорил мужчину 3,5 года лишения свободы за ДТП и отобрал у осужденного водительские права на 3 года. Приговор в реестре также не обнародован.

В июле 2019 года Желепа получил очередной приговор – за умышленное легкое телесное повреждение. Он избил мужчину, вместе с которым планировал выпить алкоголя и с которым познакомился за 15 минут до этого.

Причиной был "словесный конфликт на бытовой почве". Стоя позади жертвы, Желепа нанес ему удар кулаком в голову, а когда тот упал, стал бить ногами по туловищу и голове.

В суде мужчина свою вину признал и "чистосердечно раскаялся". За преступление он получил штраф в 1700 гривен и 23,7 тысячи гривен компенсации пострадавшему. Кроме того, должен был заплатить 1,8 тысячи гривен за экспертизу.

Также в реестре содержатся упоминания о нескольких административных нарушениях человека по имени Антон Желепа. В одном из таких судебных решений указано, что мужчина является уроженцем Киева (а не России, как виновник ДТП).

В то же время, нарушение он совершил по тому же адресу, где официально проживает Желепа-виновник ДТП. Кроме того, другого человека с такими паспортными данными по открытым источникам установить не удалось. Поэтому скорее всего, речь идет об одном человеке.

Антон Желепа в 2016 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство: "вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в присутствии детей, обидно приставал к гражданам, разбил стекло входной двери в киоск и угрожал киоск сжечь".

Тогда его обязали отработать на общественных работах 40 часов. Но из-за уклонения от работы наказание изменили на 170 гривен штрафа.

Сам мужчина объяснял, что на отработку не являлся, поскольку "у него заболела жена, старшая дочь и ему нужно было ухаживать за младшей дочерью, которой 3,5 месяца". Однако документов в подтверждение не имел, поскольку работал неофициально и "больничный ему не нужен был".

Жена Желепы неоднократно заявляла на него в полицию из-за ссоры и избиения. Так, в октябре 2018 года женщина пожаловалась на брань и избиении ее и ребенка, которое человек якобы совершил в состоянии опьянения. Эти материалы должны были направить в полицию для выяснения обстоятельств и принятия решения, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Дальнейшая история этого конфликта неизвестна.

Через несколько дней после той ссоры женщина снова сообщила о психологическом насилии со стороны Желепы в виде обид нецензурной бранью. Он вину признал и был обязан заплатить 170 гривен штрафа.

В начале 2020 года семейные разборки снова стали причиной судебного разбирательства. Мужчина выражался нецензурной бранью и требовал у жены деньги.

В судебное заседание Желепа тогда не появился, любых ходатайств от себя не подал. По мнению суда его вина была подтверждена материалами дела.

Однако "учитывая обстоятельства дела и личность правонарушителя", суд признал его нарушение малозначительным и решил освободить Желепу от ответственности, ограничившись устным замечанием.

Источник