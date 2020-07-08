Войти | Зарегистрироваться
16:24

среда,
08 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Стефанишина в Брюсселе договорилась безотлагательно запустить экспертную миссию, которая подготовит Украину к заключению "промышленного безвиза"

08.07.2020 / 14:55
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи в Брюсселе договорились как можно скорее запустить экспертную миссию.

В частности, которая подготовит Украину к заключению так называемого "промышленного безвиза".

"Плодотворная встреча с Оливером Варгеи. Договорились запустить как можно скорее экспертную миссию, которая подготовит Украину к заключению ACAA (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции - ред.)", - написала Стефанишина в Twitter во вторник, 7 июля.

По ее словам, несмотря на COVID-19, ожидается достигнуть существенного прогресса до Саммита Украина-ЕС в октябре по большинству вопросов, таких как обновление Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, подписание Договора о Совместном авиационном пространстве с ЕС, цифровой повестке дня и участии Украины в Европейском зеленом соглашении.

Кроме того, Стефанишина отметила, что указала на важность либерализации рынка грузовых автомобильных перевозок ЕС.

"Это ключевое условие быстрого восстановления торговли. Либерализация поднимет нашу двустороннюю торговлю с ЕС и решит проблему транспортных разрешений на грузовые перевозки", - добавила вице-премьер.

Также она отметила, что Украина надеется укрепить сотрудничество с ЕС в военной сфере, присоединившись к Постоянному структурированному сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны (PESCO), участвуя в миссиях и операциях под руководством ЕС.

Источник

Стефанишина, промышленный ьезвиз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.