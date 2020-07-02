На едином казначейском счете - рекордные 75,7 миллиарда

Соответствующая информация размещена на сайте Государственной казначейской службы.

Согласно данным Госказначейства, по состоянию на 1 июля 2020 года входящее сальдо ЕКС составляет 75,701 млрд грн. До этого рекордной на едином казначейском счете была сумма в 63,151 млрд грн, которая была зафиксирована на 1 сентября 2017 года.

По состоянию на 1 июня 2020 года входящее сальдо ЕКС составило 32,489 млрд грн, на 1 мая - 17,632 млрд грн, на 1 апреля - 10,517 млрд грн.

Как сообщалось, ЕКС - это счет, открытый Госказначейству в Национальном банке для учета средств и осуществления расчетов в системе электронных платежей НБУ. ЕКС является основным счетом государства для проведения финансовых операций и управления средствами государственного и местных бюджетов.

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