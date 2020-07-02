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На едином казначейском счете - рекордные 75,7 миллиарда

02.07.2020 / 15:16
По состоянию на 1 июля 2020 года входящее сальдо единого казначейского счета (ЕКС) составляет 75,7 млрд грн, что является рекордной суммой за время независимости Украины.

Соответствующая информация размещена на сайте Государственной казначейской службы.

Согласно данным Госказначейства, по состоянию на 1 июля 2020 года входящее сальдо ЕКС составляет 75,701 млрд грн. До этого рекордной на едином казначейском счете была сумма в 63,151 млрд грн, которая была зафиксирована на 1 сентября 2017 года.

По состоянию на 1 июня 2020 года входящее сальдо ЕКС составило 32,489 млрд грн, на 1 мая - 17,632 млрд грн, на 1 апреля - 10,517 млрд грн.

Как сообщалось, ЕКС - это счет, открытый Госказначейству в Национальном банке для учета средств и осуществления расчетов в системе электронных платежей НБУ. ЕКС является основным счетом государства для проведения финансовых операций и управления средствами государственного и местных бюджетов.

Источник

казначейство, ГКС
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