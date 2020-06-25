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В столице откроют рестораны, театры и кинотеатры - Кличко

25.06.2020 / 17:59
В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев еще вернется к ограничениям.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 24 июня.

Прямая речь: "Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведении культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".

Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

Кличко подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям.

Источник

коронавирус, карантин, Киев, Кличко
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