В столице откроют рестораны, театры и кинотеатры - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 24 июня.

Прямая речь: "Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведении культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".

Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

Кличко подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям.

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