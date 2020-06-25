Банкир из окружения Януковича вывел $44 млн и бежал в Беларусь. Минск его не выдает

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода"

В августе 2016 года Виктор Братко был объявлен в международный розыск, а через два года он был задержан белорусской милицией и помещен под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, он был освобожден решением заместителя прокурора Минска, поскольку в тот же день Департамент гражданства и миграции Министерства внутренних дел Беларуси предоставил ему статус беженца.

В одном из решений украинского суда уточняется, что Беларусь предоставила экс-банкиру статус беженца, сославшись на то, что его преследуют в Украине по политическим мотивам, и отказалась выдать его. Позднее по этой причине Интерпол исключил Братко из международного розыска.

Теперь украинский суд обязал правоохранительные органы завершить досудебное следствие в течение 2 месяцев и утвердить процессуальное решение - расследование по делу Виктора Братко длится более 4 лет.

Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Братко и предъявить обвинение или закрыть дело.

По версии следствия, Виктор Братко за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были переданы в залог банку. Эту операцию он провел за день до введения временной администрации в банке в соответствии с решением Национального банка Украины. В рамках уголовного дела все его движимое и недвижимое имущество было арестовано.

Напомним, в украинских СМИ банк "Киевская Русь" связывали с Евгением Бакулиным и Юрием Бойко: первый во время президентства Виктора Януковича возглавлял "Нафтогаз Украины", а воторой - Министерство энергетики. В 2016 году оба избрались в парламент по списку "Оппозиционного блока", который был создан из остатков Партии регионов.

Банк начал интенсивно наращивать активы во время президентства Януковича, в нем были сосредоточены все счета газовой компании и руководства "Нафтогаза Украины". После того, как Виктор Янукович бежал, полиция задержала Евгения Бакулина по подозрению в связях с преступной группой, причинившей государству убытки на $4 млрд. Оказалось, что все счета "Нафтогаза Украины" находились в частном банке "Киевская Русь".

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