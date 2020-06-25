Верующие УПЦ поздравляют Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с именинами

Верующие Украинской Православной Церкви сегодня поздравляют Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с Днем ангела.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Предстоятель возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. В связи с карантинными ограничениями в этом году празднования проходили при ограниченном количестве людей с соблюдением карантинных норм.

Центр информации УПЦ обратился к верующим, которые пришли на праздничное богослужение, с просьбой рассказать о своем пастыре.

Верующие называют Митрополита Онуфрия любящим отцом, человеком Божьим и чувствуют силу его молитв.

«Радостно видеть столько людей в лавре, которые пришли поздравить нашего Митрополита Онуфрия. Приятно осознавать, что есть еще вера у людей. Я лично очень уважаю Митрополита Онуфрия за его стойкость, адекватность и мужество. Уверен, что этот человек никого никогда не предаст», - сказал Дмитрий, студент.

«Такая благодать сегодня здесь. Люди православные это чувствуют. Сегодня у нашего Блаженнейшего День Ангела, и мы его поздравляем. Сегодня сюда пришли люди, которые почитают Митрополита Онуфрия и его небесного покровителя - преподобного Онуфрия. Наш Блаженнейший поставлен на это служение Богом и крепко стоит в вере», - отметила Ангелина, сотрудница турфирмы.

«Из года в год я прихожу в Лавру на этот праздник, и замечаю, что дух здесь один и тот же. Дух радости, любви, и в тоже время, дух исповедничества. Благодать и мир на сердце, когда смотришь на нашего Блаженнейшего. Он человек Божий, не занимается политикой, а проповедует Слово Божие и всегда пребывает в радости», - сообщил Евгений, бизнесмен.

«У нас замечательный Предстоятель, самый лучший. На нем благодать Божия. Для нас мирян хороший пастырь - это большое дело. Митрополит Онуфрий нас никогда не оставит. Сейчас тяжелое время, но мы выдержим, и все будет хорошо», - сказал мужчина-пенсионер, который представился Николаем.

«Сегодня замечательное торжество. Я стараюсь каждый год прийти поздравить нашего Митрополита с Днем Ангела. Мы любим его и чувствуем его святые молитвы о нас. Не смотря на то, что вокруг столько всего плохого происходит, мы держимся», - отметила Ксения, врач.

«Я очень счастлива, что мы опять вернулись в лавру после карантина. Рада, что имеем возможность молиться здесь, тем более в такой день. Мы чувствуем счастье, радость и благодать. Любим Блаженнейшего за его кротость, смирение, за его очень добрый нрав. Это наш любящий отец», - сказала Анна, музыкант.

«Сегодня мне очень радостно на сердце. Для меня Митрополит Онуфрий - высочайший духовный авторитет. Он как маяк, который указывает путь в бушующем житейском море», - сказал Роман, юрист.

Карантинные ограничения не позволили многим желающим попасть на торжества в Киево-Печерскую лавру. Поэтому свои поздравление верующие пишут и на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий, как маяк в бушующем море жизни. Слушаю его проповеди, наполненные любви к Богу и к нам грешным. Смелый и твёрдый в отстаивании нашей святой Православной веры. Здравия Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию!», - поздравляет Ольга Мурашко.

«Многая и благая лета, дорогой наш Митрополит Онуфрий! Храни Вас Господь! Мы благодарим Господа, что дал нам такую путеводную звезду как Вы, Владыка, в это трудное время. Ваша любовь и молитва за нас грешных дает силы нам и уверенность! Сил Вам, терпения, добра и здравия! Да благословит Вас Господь и сохранит на многая лета!», - написала Людмила Ленская.

«Милость от Господа для нас, в такие тяжёлые времена послал нам такого молитвенника! Господи, сохрани и укрепи верного раба Твоего Онуфрия, пусть наши молитвы и любовь наша к Пастырю будет услышана Тобою, Господи! Родному нашему Владыке Многая и Благая лета!», - пишет Зоя Паламарчук.

«Храни Вас Господь на многая и благая лета, владыка Онуфрий! Здоровья, сил и терпения!», - желает Светлана Носова.

«Многая и благая лета, здравия, крепости, неотступного покрова Богородицы, родному нашему владыке, настоящему воину Христову, Богом поставленному Предстоятелю нашей Церкви. Молитвами преподобного Онуфрия, спаси Вас и всех нас Господи, помоги нам устоять в вере Православной до конца дней наших!», - написала Ольга Савка.

Как сообщалось, сегодня на Божественной литургии Митрополиту Онуфрию сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, а также духовенство. Вместе с Блаженнейшим молились игуменьи монастырей, гости и верующие, соблюдая социальную дистанцию.

В этом году на торжествах нет иностранных гостей, так как границы закрыты. Поместные Православные Церкви прислали свои письменные поздравления.

В День ангела Митрополита Онуфрия поздравляли также с 6-летием предстоятельского служения и 76-летием, которое Блаженнейший отметит в этом году.