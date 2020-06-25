Для преодоления последствий паводка может быть нужен не один миллиард

Об этом он заявил в видеообращении.

“Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны”, - сказал глава государства.

Он обратился ко всем пострадавшим: “Хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое”.

Президент также заверил, что отдельно вам будет выделена финансовая помощь.

“Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривень, но эти средства обязательно будут найдены”, - подчеркнул он.

Как сообщалось, в результате сильных ливней в течение 22-23 июня было подтоплено почти 200 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

От стихии погибло три человека. Один пропал без вести.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях из-за наводнения было эвакуировано 389 человек.

В среду 24 июня на Прикарпатье находился Премьер-министр Денис Шмигаль с целью скоординировать работу по преодолению последствий паводков.

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